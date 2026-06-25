Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 25 июня 2026Экономика

Аналог курса доллара на Мосбирже превысил 76 рублей

Аналог курса доллара на Московской бирже впервые с 21 апреля превысил 76 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В ходе торгов в четверг, 25 июня, аналог курса доллара на Мосбирже подорожал более чем на процент и впервые с 21 апреля превысил отметку в 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На максимуме инструмент, запущенный в феврале этого года, доходил до 76,4 рубля. Торговать американской валютой напрямую на российской бирже невозможно из-за санкций, но такой аналог позволяет совершать операции с парой «доллар США — российский рубль», не приводящей к его покупке.

Накануне Банк России повысил официальный курс доллара до 74,77 рубля, а курс евро, напротив, упал до 85,18 рубля. Такое расхождение связано с укреплением американской валюты относительно основных мировых.

Ранее стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-Банка Никита Еуров указал, что определенное ослабление рубля к доллару оправдано рядом факторов. В их числе аналитик выделил падение мировых цен на нефть и решение Минфина об увеличении бюджетных расходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко заявил о встрече с представителями Зеленского

    Захарова предложила ЕС задать неудобный вопрос Зеленскому

    В России потеряли проспект Шойгу

    В СК призвали признать применение ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством

    Возможный срок признания пропавшей в тайге семьи Усольцевых умершими раскрыли

    Медведь полчаса преследовал женщину по загадочной причине

    Собирающимся в Крым россиянам дали совет про бензин

    Мария Погребняк вышла в свет с аксессуарами за сотни тысяч рублей

    В России резко ответили на заявления Вашингтона о встрече Путина и Трампа в Анкоридже

    Раскрыто отношение россиян к ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok