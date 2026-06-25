Аналог курса доллара на Мосбирже превысил 76 рублей

Аналог курса доллара на Московской бирже впервые с 21 апреля превысил 76 рублей

В ходе торгов в четверг, 25 июня, аналог курса доллара на Мосбирже подорожал более чем на процент и впервые с 21 апреля превысил отметку в 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На максимуме инструмент, запущенный в феврале этого года, доходил до 76,4 рубля. Торговать американской валютой напрямую на российской бирже невозможно из-за санкций, но такой аналог позволяет совершать операции с парой «доллар США — российский рубль», не приводящей к его покупке.

Накануне Банк России повысил официальный курс доллара до 74,77 рубля, а курс евро, напротив, упал до 85,18 рубля. Такое расхождение связано с укреплением американской валюты относительно основных мировых.

Ранее стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-Банка Никита Еуров указал, что определенное ослабление рубля к доллару оправдано рядом факторов. В их числе аналитик выделил падение мировых цен на нефть и решение Минфина об увеличении бюджетных расходов.