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10:24, 24 июня 2026Экономика

Доллар вышел на 13-месячный максимум

Reuters: Курс доллара к корзине валют поднялся до самого высокого уровня с мая 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В среду, 24 июня, доллар продолжил укрепляться и дошел до нового 13-месячного максимума по отношению к корзине основных валют. Об этом сообщает Reuters.

Динамику объяснили, в числе прочего, подготовкой инвесторов к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой. Кроме того, сказалась масштабная распродажа акций технологического и полупроводникового секторов, которая вызвала спрос на доллар и облигации как на активы-убежища.

В итоге индекс доллара, измеряющий его курс по отношению к корзине валют, включающей иену и евро, поднялся до максимума в 101,51. Это самый высокий уровень с мая 2025 года.

Ранее стало известно, что Народный банк Китая не отказался от курса на ослабление юаня. 24 июня его котировки составили 6,8195 юаня за доллар. За день до того речь шла о 6,8171 юаня.

По мнению экономиста Алексея Бачерова, сильный доллар становится обузой даже для самих США.

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