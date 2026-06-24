Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:36, 24 июня 2026Экономика

Китай продолжил снижать курс юаня к доллару

Bloomberg: Китай снизил курс своей валюты до 6,81 юаня за доллар
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Stringer / Reuters

Народный банк Китая продолжил политику снижения курса юаня. Об этом сообщило Bloomberg, сославшись на данные регулятора.

По его данным, центральный банк КНР идет этим курсом уже четыре дня. В среду, 24 июня, котировки составили 6,8195 юаня за доллар. За день до того речь шла о 6,8171 юаня.

Таким образом Пекин продемонстрировал равнодушное отношение к призывам европейских лидеров укрепить юань. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на международных переговорах по обменным курсам для решения проблемы растущего торгового дефицита Европейского союза с Китаем.

Аналитики полагают, что, несмотря на давление европейцев, Китай, скорее всего, не откажется от проводимого курса.

Ранее сообщалось, что усилению роли юаня в мировой торговле мешают управляемый валютный режим и несвободная конвертация. Курс этой валюты фиксируется ежедневно с допустимым отклонением в плюс-минус два процента, физическим лицам запрещено выводить за рубеж более 50 тысяч долларов, а для иностранных инвесторов сохраняются ограничения на вложения в акции и облигации китайских компаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о пострадавших и масштабных разрушениях в Севастополе после атаки ВСУ

    Укрепление доллара к рублю объяснили

    В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму

    Редчайшие львы сожрали двух человек за три дня

    Жена Джастина Бибера в нижнем белье снялась для рекламы

    Стала известна судьба ушедшего на СВО жестокого убийцы

    Отказавшемуся от операции на руку Диброву предрекли потерю ее подвижности навсегда

    Актер из «Слова пацана» назвал впечатливший его российский город

    Бортпроводницы раскрыли пять раздражающих их привычек пассажиров в туалете

    Российские силы перерезали логистику ВСУ близ Омельника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok