Китай продолжил снижать курс юаня к доллару

Bloomberg: Китай снизил курс своей валюты до 6,81 юаня за доллар

Народный банк Китая продолжил политику снижения курса юаня. Об этом сообщило Bloomberg, сославшись на данные регулятора.

По его данным, центральный банк КНР идет этим курсом уже четыре дня. В среду, 24 июня, котировки составили 6,8195 юаня за доллар. За день до того речь шла о 6,8171 юаня.

Таким образом Пекин продемонстрировал равнодушное отношение к призывам европейских лидеров укрепить юань. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на международных переговорах по обменным курсам для решения проблемы растущего торгового дефицита Европейского союза с Китаем.

Аналитики полагают, что, несмотря на давление европейцев, Китай, скорее всего, не откажется от проводимого курса.

Ранее сообщалось, что усилению роли юаня в мировой торговле мешают управляемый валютный режим и несвободная конвертация. Курс этой валюты фиксируется ежедневно с допустимым отклонением в плюс-минус два процента, физическим лицам запрещено выводить за рубеж более 50 тысяч долларов, а для иностранных инвесторов сохраняются ограничения на вложения в акции и облигации китайских компаний.