Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:38, 19 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Сильный доллар назвали обузой для экономики США

Доцент Бачеров: Глобальный тренд на уменьшение роли доллара продолжится
Кирилл Луцюк

Фото: Q world / Shutterstock / Fotodom

Сильный доллар становится обузой даже для самих США. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент, академический руководитель программы «Финансовые и фондовые рынки» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Алексей Бачеров.

Он пояснил, что сильная валюта хороша для стран-импортеров, а США за последние 10-20 лет становятся все больше нетто-экспортером. Поэтому мировой тренд на уменьшение роли доллара продолжится. Однако пока сложно сказать, что придет ему на смену. Экономист допустил, что мировая финансовая система может измениться так сильно, что в итоге возникнет новый паритет в курсах всех мировых валют, когда ни одна не будет главенствующей долгое время.

«Плохо или хорошо это для России? Сказать сложно. Многое будет зависеть от того, с какими странами и как мы будем торговать. Сегодня доля расчетов в долларах крайне низка. Но это не является основной причиной сложностей в текущей ситуации для российской экономики. Намного большие проблемы с экономической точки зрения приносит очень жесткая денежно-кредитная политика Банка России», — сказал Бачеров.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Инфляция: что это такое и как защитить свои деньги в России в 2026 году
Инфляция:что это такое и как защитить свои деньги в России в 2026 году
5 декабря 2025

По его словам, реальная ставка (разница между «ключом» и официальной инфляцией) составляет около восьми процентов. Если не учитывать 1990-е годы, такой уровень имел место лишь в начале 2000-х. Но тогда, как подчеркнул Бачеров, была совсем другая ситуация в экономике страны.

Сейчас же страна живет с высокой реальной ставкой уже третий год подряд. Это мешает развитию бизнеса и росту ВВП.

«Поэтому стоит больше обращать внимание не на силу или слабость той, или иной валюты, а на смягчение ДКП, развитие внутреннего рынка и увеличение товарооборота как можно с большим числом стран. И сам этот факт в долгосрочной перспективе поможет рублю найти более сбалансированный фундаментальный курс», — уверен экономист.

По словам научного руководителя Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, тот курс доллара, в котором нуждаются рядовые граждане России, отличается от того, в котором заинтересованы федеральные органы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Врач попросила россиян не объедаться шашлыком

    На Западе предрекли крах мечты Украины

    Опубликовано фото 19-летней представительницы конкурса «Мисс ООН» от России

    Банк России объяснил перспективу более высокой траектории ключевой ставки

    Критику Мерца и Макрона в адрес ЕС из-за контактов с Россией объяснили

    Нежелание части лидеров стран ЕС иметь контакты с Россией по Украине объяснили

    Напавший на врачей с ножом в российской больнице мужчина пойдет под суд

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА резко возросло

    Блогерша перевоплотилась в Аллу Пугачеву и восхитила россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok