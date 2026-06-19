Сильный доллар назвали обузой для экономики США

Доцент Бачеров: Глобальный тренд на уменьшение роли доллара продолжится

Сильный доллар становится обузой даже для самих США. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент, академический руководитель программы «Финансовые и фондовые рынки» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Алексей Бачеров.

Он пояснил, что сильная валюта хороша для стран-импортеров, а США за последние 10-20 лет становятся все больше нетто-экспортером. Поэтому мировой тренд на уменьшение роли доллара продолжится. Однако пока сложно сказать, что придет ему на смену. Экономист допустил, что мировая финансовая система может измениться так сильно, что в итоге возникнет новый паритет в курсах всех мировых валют, когда ни одна не будет главенствующей долгое время.

«Плохо или хорошо это для России? Сказать сложно. Многое будет зависеть от того, с какими странами и как мы будем торговать. Сегодня доля расчетов в долларах крайне низка. Но это не является основной причиной сложностей в текущей ситуации для российской экономики. Намного большие проблемы с экономической точки зрения приносит очень жесткая денежно-кредитная политика Банка России», — сказал Бачеров.

По его словам, реальная ставка (разница между «ключом» и официальной инфляцией) составляет около восьми процентов. Если не учитывать 1990-е годы, такой уровень имел место лишь в начале 2000-х. Но тогда, как подчеркнул Бачеров, была совсем другая ситуация в экономике страны.

Сейчас же страна живет с высокой реальной ставкой уже третий год подряд. Это мешает развитию бизнеса и росту ВВП.

«Поэтому стоит больше обращать внимание не на силу или слабость той, или иной валюты, а на смягчение ДКП, развитие внутреннего рынка и увеличение товарооборота как можно с большим числом стран. И сам этот факт в долгосрочной перспективе поможет рублю найти более сбалансированный фундаментальный курс», — уверен экономист.

По словам научного руководителя Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, тот курс доллара, в котором нуждаются рядовые граждане России, отличается от того, в котором заинтересованы федеральные органы.