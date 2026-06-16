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17:57, 16 июня 2026Экономика

В ВШЭ назвали идеальный курс доллара для России

Экономист Остапкович: Идеальный курс доллара для России — это 88-90 рублей
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Тот курс доллара, в котором нуждаются рядовые граждане России, отличается от того, в котором заинтересованы федеральные органы. Об этом заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Его процитировала радиостанция «Говорит Москва».

Он пояснил, что если речь идет о населении страны, то для них комфортный курс доллара — 60 рублей. Еще лучше 50, так как это означает низкие цены на импорт. В то же время такие федеральные органы, как Министерство финансов или Министерство экономического развития, хотели бы видеть курс в 90 рублей.

Если же взять в совокупности гражданское общество, бюджет и экономических агентов, то идеальный курс в настоящее время составил бы 88-90 рублей.

Курс доллара на 17 июня, установленный Банком России, составил 72,1388 рубля. Евро подешевел до 83,7315, а юань — до 10,6624 рубля.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, нынешний курс рубля излишне крепок и не совсем оптимален для российской экономики.

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