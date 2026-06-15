Назван оптимальный для российской экономики курс рубля

Депутат Госдумы Аксаков счел курс 80 рублей за доллар оптимальным для экономики России

Нынешний курс рубля является излишне крепким и не совсем оптимальным вариантом для российской экономики. Об этом заявил глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

Более выгодным для российских экспортеров и федерального бюджета, отметил парламентарий, был бы курс 80 рублей за доллар. «Я думаю, что если 80 рублей за доллар будет, то это хорошая цифра», — констатировал Аксаков.

При таком раскладе, пояснил он, отечественные компании, ориентированные на внешние рынки, смогли бы больше зарабатывать в рублевом выражении. Российские производители также получат конкурентное преимущество, так как смогут позволить себе устанавливать более низкие цены на свою продукцию. «Курс 80 рублей за доллар позволил бы развиваться экономике в конкурентных условиях», — резюмировал депутат ГД.

Впрочем, ряд экспертов называет и эту планку недостаточно оптимальной. Такого мнения, в частности, придерживает руководитель ВТБ Андрей Костин. Он называл идеальным коридор 90-100 рублей за доллар. Однако добиться этого в скором времени вряд ли получится, сетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Резкому ослаблению рубля, пояснил он, помешает жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.