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19:43, 28 июля 2026 (обновлено: 19:48, 28 июля 2026)Мир

В Белом доме раскрыли детали встречи Трампа и Зеленского

Белый дом: Встреча Трампа и Зеленского прошла позитивно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского прошла позитивно. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в своем аккаунте социальной сети Х.

«Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху. Обе встречи прошли в позитивном и продуктивном ключе!» — отметила представитель администрации США.

Ранее Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. По его словам, стороны также подняли тему активизации процесса по урегулированию украинского кризиса.

Телеканал ABC News сообщил, что Зеленский и Нетаньяху будут пытаться привлечь внимание Трампа в ходе встреч в Вашингтоне, чтобы заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся конфликтов.

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