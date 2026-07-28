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12:21, 28 июля 2026Мир

Попытки Зеленского и Нетаньяху привлечь внимание Трампа предрекли

ABC News: Зеленский и Нетаньяху будут пытаться привлечь внимание Трампа к своим конфликтам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будут пытаться привлечь внимание президента США Дональда Трампа в ходе встреч в Белом доме, чтобы заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся конфликтов. С такой точкой зрения выступил телеканал ABC News.

«Ожидаемые встречи с Трампом дают обоим лидерам возможность продвинуть свои планы перед президентом в то время, когда политика США в отношении Ирана и российско-украинской войны остается неопределенной», — сказано в сообщении.

При этом, по данным источников ABC News, высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности обсуждали возможные последствия обострения конфликта между США и Ираном для запасов вооружений Пентагона, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot, которые необходимы Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп снова оптимистически настроен по отношению к Зеленскому. По данным источников, эти изменения произошли после нескольких встреч на полях глобальных саммитов.

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