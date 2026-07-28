Пассажирам самолетов раскрыли простые способы избежать джетлага

New York Post: Для избежания джетлага следует сдвигать время приема пищи

Эксперты раскрыли пассажирам самолетов простые способы избежать джетлага после смены часовых поясов. Об этом сообщает New York Post.

Так, эксперт по питанию из Университета Миннесоты Джоанн Славин посоветовала постепенно сдвигать время приема пищи по мере подготовки к путешествию — сначала на 15 минут, затем на полчаса и так далее. Во время поездки следует обедать и ужинать по местному времени.

Дипломированный диетолог из клиники Майо в Рочестере, Миннесота, Тара Шмидт заметила, что лучше избегать алкоголя, поскольку он негативно сказывается на режиме сна. Кроме того, рекомендуется не пить кофеин в вечернее время для избежания обезвоживания.

Ранее сообщалось, что популярная зарубежная авиакомпания собралась побить мировой рекорд самого долгого регулярного перелета — речь идет об австралийском перевозчике Qantas.