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18:28, 10 июня 2026Путешествия

Зарубежная авиакомпания собралась побить мировой рекорд самого долгого перелета

Express: Продолжительность самого долгого рейса Qantas в мире составит 20 часов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Популярная зарубежная авиакомпания собралась побить мировой рекорд самого долгого регулярного перелета — речь идет об австралийском перевозчике Qantas. Об этом сообщает Express.

Так, к концу 2027 года компания наконец-то запустит прямые рейсы в рамках проекта Project Sunrise из австралийского Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Их продолжительность составит более 20 часов — в настоящее время рекорд принадлежит Singapore Airlines, чьи рейсы из Сингапура в Нью-Йорк длятся 18,5 часа.

Известно, что специально для этих перелетов Qantas заказала новые самолеты с дополнительным топливным баком. Мест внутри будет меньше, чтобы увеличить пространство для ног, а также пассажиры смогут разминаться в специально отведенных зонах. Во время таких перелетов путешественники будут видеть два восхода солнца.

Ранее в декабре британский диетолог Серена Пун рассказала, что для стимулирования биологических часов человека после долгих перелетов следует употреблять продукты, богатые мелатонином, — например, вишню. Кроме того, для восполнения баланса калия подойдут бананы, авокадо или шпинат, для повышения уровня магния — орехи, бобы или семечки.

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