Диетолог назвала помогающие справиться с долгими авиаперелетами продукты

Британский диетолог Серена Пун (Serena Poon) назвала полезные продукты, которые помогают справляться с большой разницей часовых поясов, а также те, которые следует избегать при долгих авиаперелетах. Об этом пишет Insider.

Так, по совету специалиста, для стимулирования биологических часов человека после долгих перелетов следует употреблять продукты, богатые мелатонином — гормоном, способствующим нормализации сна. Например, он содержится в вишне. Для восполнения баланса калия подойдут бананы, авокадо или шпинат, для повышения уровня магния — орехи, бобы или семечки.

Продукты, содержащие большое количество воды, такие как арбуз или огурец, помогают организму бороться с обезвоживанием и чувством усталости, а также улучшают концентрацию внимания. Кроме того, способствуют ясности ума и цитрусовые, которые являются источником витамина С.

«Высокая концентрация витамина С коррелирует с улучшенными когнитивными функциями, такими как внимание, концентрация и принятие решений», — отметила Пун.

Диетолог призвала аккуратнее относиться к количеству выпитого кофе — его действие не всегда хорошо сочетается с нарушением биоритмов. Так, напиток обладает легким мочегонным действием, а его передозировка может способствовать обезвоживанию. Кроме того, кофеин задерживает повышение уровня мелатонина, что тормозит биологические часы организма.

Помимо прочего, Пун предупредила, что алкоголь нарушает естественный цикл сна, а продукты, содержащие «скрытые» сахара — йогурты со вкусовыми добавками, смузи и даже овсяное молоко, — могут негативно повлиять на уровень энергии.

Ранее в декабре бортпроводники дали несколько советов пассажирам по поводу того, как снизить стресс при перелетах в предновогодние даты. Так, один из способов сделать путешествие более приятным — взять с собой перекус, чтобы не стоять в длинных очередях в кафе и рестораны авиагавани.