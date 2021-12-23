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Названы способы снизить стресс в предновогодних перелетах на самолете

Бортпроводники советуют брать в ручную кладь перекус и приезжать в аэропорт заранее

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Бортпроводники дали несколько советов пассажирам, как снизить стресс на перелетах в предновогодние даты. Об этом пишет Anchorage Daily News.

Отмечается, что перелет на самолете в любом случае связан со стрессом, однако перед Новым годом и Рождеством нагрузка на аэропорты становится максимальной. Так, один из способов сделать путешествие более приятным — взять с собой перекус. Из-за большого количества пассажиров в кафе и ресторанах авиагавани могут возникнуть длинные очереди, поэтому бортпроводники советуют иметь при себе бутылку воды и небольшие закуски.

Кроме того, чтобы избежать долгих проверок при прохождении контроля безопасности, пассажирам рекомендуют тщательно проверить содержимое ручной клади на предмет неожиданных запрещенных вещей, вроде штопора или каких-либо туалетных принадлежностей. Эксперты отмечают, что в любом случае в предпраздничные даты времени на прохождение всех предполетных процедур потребуется больше, поэтому приезжать в аэропорт следует заранее, чтобы не нервничать и не беспокоиться.

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Еще один совет — взять с собой портативные зарядные устройства и наушники, чтобы не разочароваться отсутствием USB-входов, развлекательных систем или бесплатных гарнитур в самолете.

Самым простым способом улучшить свой полет специалисты назвали вежливость к членам экипажа. По мнению специалистов, пассажирам следует всегда здороваться с бортпроводниками. А в ответ на небольшой подарок (угощение, подарочные карты на кофе или увлажняющие маски) стюардессы постараются также проявить большую заботу и внимательность о туристах.

«Бортпроводники оценят ваш жест. На самом деле, признание играет большую роль, чем подарок — даже рисунок маленького ребенка может иметь самое глубокое значение», — отметили эксперты.

Ранее в декабре туристам раскрыли способы «умного сбора» вещей в отпуск. Так, прием упаковки одежды вещи прямо на вешалках в чемодан помогает избежать большого количества складок на ткани.

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Дарья Рыбак
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