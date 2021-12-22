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Туристам раскрыли способы «умного» сбора вещей в отпуск

Эксперты моды: во время поездок упаковывать вещи следует прямо на вешалках

Фото: Shutterstock

Эксперты моды раскрыли туристам способы «умного» сбора чемодана и дали советы по уходу за вещами в отпуске. Их рекомендации приводит The Guardian.

Так, дизайнер одежды и аксессуаров Люси Фолк (Lucy Folk) рассказала, что во время поездок следует упаковывать вещи прямо на вешалках и по приезде в отель сразу развешивать их в шкаф. Она отметила, что этот прием помогает избежать большого количества складок на одежде.

С коллегой согласилась креативный директор бутик-агентства theCollectiveShift Эшли Хелви (Ashley Helvey) и добавила, что берет с собой в путешествия вешалки из химчисток, поскольку «приятно иметь дополнительные вешалки в том месте, где вы остановились». При этом если вещи все-таки помялись в сумке, специалист порекомендовала слегка смочить одежду, затем повесить ее на вешалки, немного вытянуть руками и дать высохнуть.

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Также она посоветовала упаковывать бюстгальтеры и купальные костюмы в небольшие индивидуальные сумки, чтобы крючки и застежки не цепляли и не портили другие вещи. «Любые жидкости также следует хранить в отдельных пакетах, чтобы утечки не повредили вашу одежду», — сказала эксперт.

Хелви добавила, что в поездки следует брать одежду, которую можно «миксовать» друг с другом. «Мне нравится собирать вещи, которые я могу носить днем и ночью. Так вы можете разнообразить свой наряд, но при этом все равно будете выглядеть стильно», — заявил она.

Креативный директор отметила, что также в путешествия удобно использовать саронги. «Их можно носить множеством разных способов, они легко стираются и быстро сохнут», — подытожила эксперт.

Ранее в декабре бывшие бортпроводницы раскрыли главные секреты правильной и максимально эффективной упаковки вещей в чемодан. Так, рекомендуется переливать шампуни и кондиционеры в маленькие дорожные бутылки, а также брать с собой в дорогу универсальные косметические средства, которые можно использовать как для тела, так и для волос.

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Валентина Процкова
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