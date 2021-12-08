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Бывшие стюардессы раскрыли секреты правильной упаковки чемодана

Бывшая бортпроводница посоветовала переливать шампуни во время поездок в дорожные бутылки

Фото: Shutterstock

Бывшие бортпроводницы раскрыли главные секреты правильной и максимально эффективной упаковки вещей в чемодан. Их советы публикует Metro.

Дейзи Уайт (Daisy White), проработавшая стюардессой в течение 12 лет, рассказала, что членам летного состава постоянно приходится собирать сумки с вещами, поэтому они приноровились брать с собой только самое необходимое. «Сверните пару носков с двумя трусами внутри каждой пары. Это звучит странно, но это экономит место и сохраняет все в порядке. Бюстгальтеры можно аккуратно складывать внутрь платьев, а также сворачивать футболки в рулоны», — посоветовала она.

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Кроме того, девушка порекомендовала переливать шампуни и кондиционеры в маленькие дорожные бутылки, а также брать с собой в дорогу универсальные косметические средства, которые можно использовать как для тела, так и для волос. Также Уайт отметила, что всегда во время путешествий кладет запасные трусы и пару носков в ручную кладь на случай потери багажа.

Другая бортпроводница Ханна Мерфи (Hannah Murphy) добавила, что правильная упаковка вещей может не только облегчить вес чемодана, но и сократить время на выбор одежды. Так, девушка предложила составлять во время поездок капсульный гардероб, состоящий только из вещей, подходящих друг к другу.

Ранее в декабре стюардессы различных авиалиний вспомнили самые странные просьбы богатых и влиятельных пассажиров самолетов, с которыми они встречались за все время своей работы. Однажды туристка объявила членам экипажа, что няня семьи заболела, поэтому бортпроводники должны развлекать ее отпрысков во время полета.

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Валентина Процкова
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