Стюардессы раскрыли самые странные просьбы богатых пассажиров самолета

Бортпроводницы различных авиалиний вспомнили самые странные просьбы богатых и влиятельных пассажиров самолетов, с которыми они встречались за все время своей работы. Об этом пишет Vice.

Стюардесса Qatar Airways, которая предпочла скрыть свою фамилию, рассказала, как в первую неделю работы ей пришлось столкнуться с неприятным, по ее словам, 80-летним бизнесменом, который сидел в первом классе и пил шампанское.

«Самым странным было то, что он потребовал, чтобы я налила ему шампанское прямо в рот. Нас учили, что делать в таких ситуациях, но из-за моего детского страха перед авторитетными персонами я не знала, что делать. Я была ошеломлена», — раскрыла правду стюардесса.

Бортпроводница из Индии Штеффи Кингхэм (Steffi Kingham) вспомнила, как во время одного из полетов в Квебек (Канада) она разговорилась с пассажиркой. Всего через 15 минут после начала беседы женщина начала уговаривать стюардессу выйти замуж за ее сына и переехать к нему в Канаду.

Еще одна сотрудница авиакомпании рассказала о странной пассажирке с тремя детьми, которая летела в Дубай бизнес-классом. Женщина объявила членам экипажа, что няня семьи заболела, поэтому бортпроводники должны развлекать ее отпрысков во время полета. Также мать семейства спросила, знают ли пилот или стюардесса какие-то фокусы, но когда получила отрицательный ответ, впала в ярость и устроила истерику.

Стюардесса Цзян Куан (Jiang Quan) из Китая назвала самой странной просьбой предложение одного пожилого пассажира, которому стало плохо во время рейса Пекин — Урумчи. Как призналась бортпроводница, когда мужчина почувствовал недомогание, ей пришлось ухаживать и уделять ему внимание, несмотря на то, что китаец бросал на ее ноги похотливые взгляды.

«Все время у него было невозмутимое выражение лица, но ближе к концу полета он предложил мне быть его "сахарной деткой"», — поделилась историей Куан.

Ранее в июне британская стюардесса частного самолета, которая обслуживала миллиардеров и принцев, рассказала об интригах на борту, происходивших на ее глазах. Сотрудница бизнес-авиации опубликовала мемуары. В книге женщина описала, как работала на саудовского принца и стала свидетельницей его измен.