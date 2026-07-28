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Силовые структуры
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12:53, 28 июля 2026 (обновлено: 12:56, 28 июля 2026)Силовые структуры

Две россиянки передавали на Украину запрещенную информацию

В Херсонской области задержали двух женщин за сбор данных для Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Херсонской области задержали двух женщин за сбор данных для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, две женщины в возрасте 43 и 56 лет занимались сбором и передачей украинским спецслужбам информацию о местах расположения российских войск, а также сотрудников правоохранительных органов на территории региона.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что россиянин собирал беспилотники для Украины. Мужчину задержали в Калужской области.

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