Две россиянки передавали на Украину запрещенную информацию

В Херсонской области задержали двух женщин за сбор данных для Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.
По данным агентства, две женщины в возрасте 43 и 56 лет занимались сбором и передачей украинским спецслужбам информацию о местах расположения российских войск, а также сотрудников правоохранительных органов на территории региона.
Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность.
Ранее сообщалось, что россиянин собирал беспилотники для Украины. Мужчину задержали в Калужской области.