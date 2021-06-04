Работавшая на миллиардеров и принцев стюардесса рассказала об интригах на борту

Британская стюардесса частного самолета, которая обслуживала миллиардеров и принцев, рассказала об интригах на борту, происходивших на ее глазах. Ее слова приводит издание Daily Mail.

45-летняя сотрудница бизнес-авиации опубликовала мемуары «Выше и дальше: секреты частной бортпроводницы» под псевдонимом Саския Суонн (Saskia Swann). В своей книге женщина описала, как работала на саудовского принца и стала свидетельницей его измен.

Как уточнила стюардесса, ей приходилось выкладывать на постели своего работодателя лепестки роз разного цвета: белые — для принцессы, красные — для любовницы.

Кроме того, однажды Суонн застала принца за изменой. «Под кашемировым одеялом двигались тела, одежда была выброшена на пол, а трусики розового цвета были свернуты на столе рядом с канапе. К счастью, они меня не заметили», — вспоминает она.

В мемуарах Саския Суонн также рассказала о том, как ей пришлось завязать роман с российским олигархом, поскольку она боялась потерять свою работу. По словам бортпроводницы, миллиардер пригласил ее на свидание и намекнул, что теперь это входит в ее обязанности. В итоге девушке пришлось с ним поужинать и заняться сексом.