Стюардесса поработала на частном самолете и удивилась нравам богатых пассажиров

Британка несколько лет проработала стюардессой на частных самолетах и написала книгу о нравах богатых пассажиров. Впечатления женщины публикует Daily Mail.

В мемуарах «Выше и дальше: секреты частной бортпроводницы» сотрудница под псевдонимом Саския Суонн (Saskia Swann) поделилась самыми удивительными случаями в ее карьере.

Так, например, автор рассказала, что на борту она должна была появляться не в обычной форменной одежде, а в роскошных нарядах от именитых дизайнеров. Шелковые шейные платки от Hermès, ремни и сумки от Prada, несколько пар обуви Salvatore Ferragamo и бесконечное количество платьев и костюмов — в таком виде бортпроводница ежедневно обслуживала знатных и высокопоставленных путешественников.

Кроме того, Суонн вспомнила, что порой пассажирами лайнера были не люди, а питомцы богатых клиентов. Однажды стюардесса обслуживала двуязычного африканского серого попугая по имени Феликс и сиамскую кошку Хелену, у которой была своя собственная кроватка и кислородная маска на случай чрезвычайной ситуации.

Также бортпроводница отметила, что в ее обязанности входило выполнение абсолютно всех желаний пассажиров. «Если клиент хочет 50 бутылок Dom Pérignon за несколько часов до вылета, значит, мне нужно купить их во что бы то ни стало», — пояснила женщина.

Ранее, в мае, бортпроводник поделился самым странным случаем за все время его работы в авиации. Он рассказал о пассажире, в ручной клади которого была мертвая курица — сувенир для семьи. Во время полета из верхнего отсека для багажа начала литься кровь, тогда экипаж лайнера и обнаружил странный подарок.