Стюардесса частного самолета рассказала о домогательствах российского олигарха

Стюардесса частного самолета, работавшая на российского олигарха, рассказала о домогательствах и изменах миллиардера в своей книге. Об этом пишет Daily Mail.

Так, 45-летняя сотрудница бизнес-авиации опубликовала мемуары «Выше и дальше: секреты частной бортпроводницы» под псевдонимом Саския Суонн (Saskia Swann), в которых поделилась историями о скандалах и интригах, происходивших на борту дорогих лайнеров богатых людей.

По словам автора, ей пришлось в течение шести лет работать на крупного перевозчика «за копейки», прежде чем ей случайно предложили первую работу у российского миллиардера с годовой зарплатой 40 тысяч фунтов стерлингов (примерно четыре миллиона рублей). Так девушка попала в мир роскоши и начала жить светской жизнью, путешествуя по миру и покупая дизайнерские наряды.

Тем не менее, как уточнила Суонн, у этой должности были свои минусы. Например, ей приходилось скрывать от супруги работодателя его любовницу, а от любовницы — супругу. Кроме того, однажды олигарх направил самой стюардессе записку с угрозой, в которой уточнил, что если бортпроводница не переспит с ним, то будет уволена.

Поняв, что теперь это часть ее обязанностей, девушка согласилась пойти с ним на свидание — они поужинали в роскошном ресторане Eleven Madison Park, а затем поднялись в пентхаус миллиардера. «Наши танцы закончились сексом на роскошном ковре среди остатков еды. Этот бесконечный секс в миссионерской позе. Я уверена, что он принимал виагру... но позволила ему продолжать. "Проститутка", "девушка легкого поведения", "шлюха" — именно такие слова крутились в моей голове, когда я проснулась в его кровати», — вспоминает Суонн в своей книге.

В результате их интрижка переросла в роман, поскольку бортпроводница очень боялась потерять работу. «Это стало моей рутиной — со звонками в пять часов утра и сексом среди люстр, изысканных вин и работ Моне, Пикассо, Матисса», — заключила стюардесса.

Ранее бортпроводник рассказал о самом странном случае с пассажиром за свою карьеру — пассажир пронес на борт самолета мертвую курицу. Так, во время посадки член экипажа заметил странного мужчину, у которого была окровавлена вся одежда. «Когда этот человек положил свой чемодан в верхний отсек, у него из руки пошла сильная кровь», — вспомнил сотрудник авиакомпании.