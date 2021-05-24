Бортпроводник рассказал о самом странном случае с пассажиром за свою карьеру

Бортпроводник британской авиакомпании, 29-летний Мигель Муньос (Miguel Muñoz), рассказал о самом странном за всю его карьеру пассажире, который пронес на борт самолета мертвую курицу. Его историю опубликовал Daily Express.

Так, во время посадки на борт Муньос заметил странного мужчину, у которого была окровавлена вся одежда. «Когда этот человек положил свой чемодан в верхний отсек, у него из руки пошла сильная кровь», — вспомнил сотрудник авиакомпании.

Тогда он решил осторожно подойти к нему и спросить, все ли в порядке, однако путешественник не говорил по-английски. Как сообщил Муньос, он был взволнован внешним видом незнакомца, поэтому принес аптечку и бумажные салфетки. Тем не менее, мужчина настаивал на том, что он в порядке и вел себя спокойно.

«Когда я поднял глаза, я увидел, что верхний отсек был полон крови, и она вытекала из его сумки!» — продолжил бортпроводник.

Тогда член экипажа попросил пассажира показать содержимое сумки. «Мы были в ужасе, когда увидели, что внутри мертвая курица», — поделился впечатлениями Муньос.

По словам пассажира, он вез курицу своей семье в Великобритании в качестве сувенира. Однако членам экипажа так и не удалось узнать, как он пронес мертвую птицу в самолет. Уточняется, что инцидент произошел в полете из Софии в Дублин несколько лет назад.

Ранее в мае стюардесса раскрыла главные ошибки пассажиров во время полета. По ее словам, многие путешественники не догадываются о том, что если они выбирают сиденье у окна, то им позволяется регулировать шторку иллюминатора по своему желанию.