Стюардесса раскрыла причину странного взгляда бортпроводниц при посадке на борт

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, раскрыла причину странного взгляда бортпроводников на посадке в самолет. Своими наблюдениями она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

Так, Каламани рассказала, что стюардессы внимательно оценивают путешественников, которые поднимаются на борт, ради обеспечения дальнейшей безопасности. «Когда мы улыбаемся, встречая вас при посадке на борт, мы анализируем вашу внешность и пытаемся найти людей, которые помогут нам в чрезвычайной ситуации. Например, военнослужащих, пожарных, медсестер, врачей», — поделилась бортпроводница.

По словам блогерши, в случае непредвиденного инцидента, например, при необходимости медицинской помощи, члены экипажа знают, кто из пассажиров самолета будет в силах оказать помощь. «При этом мы также осматриваем пассажиров, чтобы предотвратить похищение и незаконную перевозку людей, которая постоянно происходит в нашей индустрии», — добавила она.

Ее видео стало вирусным, собрав более миллиона просмотров. Подписчики были удивлены, что персонал авиакомпании может определить род деятельностями человека, просто взглянув на него.

«Теперь я буду думать об этом каждый раз, когда буду садиться в самолет», — рассказала одна пользовательница. «Я заметил, что одна из стюардесс оглядывала меня с ног до головы, и подумал, что ей не нравятся мои спортивные штаны и удобный топ для полетов!» — поделился другой комментатор.

Ранее 1 апреля стюардесса украинской авиакомпании рассказала об одном обязательном действии после посадки в самолет. Девушка попросила всех пассажиров проверять перед полетом наличие спасательного жилета под сиденьем, так как некоторые пассажиры их крадут.