Стюардесса рассказала об одном обязательном действии после посадки в самолет

Стюардесса украинской авиакомпании, прославившаяся в сети благодаря историям о своей профессии, рассказала об одном обязательном действии после посадки в самолет. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Девушка настоятельно попросила всех пассажиров проверять перед полетом наличие спасательного жилета под сиденьем.

Как пояснила украинка, некоторые пассажиры крадут жилеты. «Вроде как сувенир оставляют себе из полета», — пошутила она.

Однако, по ее словам, такое действие расценивается как полноценная кража имущества авиакомпании. Бортпроводницы подметила, что вычислить «нечистых на руку» путешественников очень просто.

«Во многих авиакомпаниях существует процедура проверки 100 процентов жилетов после каждого рейса. Экипаж сразу смотрит, кто сидел на этом месте», — объяснила стюардесса.

Ранее в марте эта же стюардесса раскрыла способ сэкономить при покупке авиабилета. Как пояснила девушка, сначала нужно зайти на сайт-агрегатор поиска билетов, а затем ввести планируемый маршрут и даты вылета и прилета. После этого, по словам сотрудницы авиакомпании, нужно выбрать на сайте отличное от настоящего местоположение.