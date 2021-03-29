Стюардесса раскрыла способ сэкономить при покупке авиабилета

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, прославившаяся в сети благодаря рассказам о своей профессии, раскрыла способ сэкономить при покупке авиабилетов «в один клик». Об этом девушка сообщила в своем TikTok-аккаунте.

Как пояснила девушка, сначала нужно зайти на сайт-агрегатор поиска билетов, а затем ввести планируемый маршрут и даты вылета и прилета. После этого, по словам сотрудницы авиакомпании, нужно выбрать на сайте отличное от настоящего местоположение.

«Например, у вас изначально стоит Украина. Поменяйте на Германию, Испанию, Италию или любую другую страну и смотрите, как будет меняться цена», — объяснила блогерша и продемонстрировала разные цены на один и тот же авиабилет для разных геолокаций.

Кроме того, стюардесса отметила, что порой сайты-посредники продают билеты дешевле, чем сами авиакомпании.

Ранее другая российская стюардесса дала совет пассажирам, не готовым отказаться от курения на борту. Бортпроводница рассказала, что главное — не выбрасывать сигарету в контейнер для мусора, так как это может вызвать пожар. Блогерша призвала воспользоваться пепельницей и быть готовым выплатить штраф в размере от 500 до 1500 рублей.