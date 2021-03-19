Российская стюардесса дала совет не готовым воздержаться от курения на борту

Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, дала совет пассажирам, не готовым воздержаться от курения во время авиаперелета. Соответствующим роликом она поделилась в TikTok.

По словам бортпроводницы, если путешественник все же покурил на борту воздушного судна, ему следует принять во внимание два факта.

Туристу строго запрещено выбрасывать окурок в контейнеры для мусора — там, как правило, находится бумага, которая при контакте с сигаретой может легко воспламениться и спровоцировать пожар. «Воспользуйтесь пепельницей», — отметила блогерша, подчеркнув, что емкость предусмотрена на борту специально для таких случаев.

Кроме того, по ее словам, покурившему авиапассажиру необходимо приготовиться к выплате штрафа.

Дело в том, что нарушителя могут привлечь к ответственности в виде штрафа от 500 до 1500 рублей по части 1 статьи 6.24 КоАП России («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака»), или штрафа в размере 2-5 тысяч рублей, или ареста на срок до 15 суток по части 6 статьи 11.17 КоАП России («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

Вдобавок авиакомпания вправе обратиться в суд с иском к путешественнику, требуя возместить убытки в виде стоимости санобработки воздушного судна для ликвидации последствий курения — в среднем размер взысканий составляет около 60 тысяч рублей.

15 июля прошлого года сообщалось, что россиянку задержали за курение на борту самолета, летевшего из Мурманска в Москву. По словам бортпроводников, во время перелета девушка вела себя «неадекватно» и выглядела так, будто находится в состоянии опьянения. При осмотре вещей она начала плакать, нецензурно выражаться и оскорблять сотрудников полиции, из-за чего им пришлось заковать задержанную в наручники. После случившегося в отношении 35-летней россиянки возбудили уголовное дело.