Полицейский отчитал закурившего в самолете в Анапу россиянина и попал на видео

Летевшего в Анапу россиянина задержали за курение в самолете. Видео инцидента опубликовано на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

На кадрах видно, как сотрудник полиции отчитывает пассажира со словами о том, что он путешествует «не на машине», а в самолете, «где установлена сигнализация и надо пристегнуться и слушать команды». «Ну все, ваш отдых закончился. Вам командир корабля отказывает в проезде», — сказал полицейский.

Далее показаны кадры из отдела полиции: задержанный говорит, что позвонит своей матери, чтобы та «вызвала Следственный комитет и разбиралась». «Мама сказала: прилетишь, позвони, что долетел нормально. (...) А теперь что я ей скажу? Что меня в Барнауле каком-то высадили?» — спрашивает он.

Как отметили в пресс-службе МВД, экипаж рейса Иркутск — Анапа обратился в транспортную полицию в Барнауле, где самолет приземлился для дозаправки. Командир воздушного судна отказал пассажиру в дальнейшем полете, поскольку тот был пьян, мешал попутчикам, игнорировал замечания стюардесс и курил в туалете.

После задержания 29-летнего мужчину доставили в линейный отдел полиции, где в отношении него составили два протокола об административных правонарушениях — за курение в самолете и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

26 июня в сети появилось видео задержания пассажира, отказавшегося надеть маску и нагрубившего стюардессе. Кадры были сделаны в аэропорту Ростова-на-Дону.