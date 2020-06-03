Задержание оторвавшего погоны у полицейского авиадебошира сняли на видео

Задержание авиадебошира, закурившего на борту самолета Калининград — Москва, а затем оторвавшего погоны у полицейского попало на видео. Кадры опубликованы на сайте МВД России.

На них видно, как двое полицейских и один из пассажиров готовятся вывести из самолета мужчину, надев на него в наручники. Тот делает вид, что не понимает, что происходит, и интересуется, «в чем вообще вопрос».

В этот момент другие пассажиры пытаются покинуть борт со словами «пойдем, пока его держат» или снимают происходящее на смартфоны.

Инцидент произошел 31 мая в аэропорту Шереметьево. Командир экипажа вызвал полицию после того, как пьяный пассажир закурил, не реагируя на замечания бортпроводников. При виде сотрудников правоохранительных органов дебошир попытался сбежать, прорвавшись к выходу.

«Размахивая руками и нецензурно выражаясь, он оттолкнул полицейского и порвал свой паспорт. После этого мужчину задержали и доставили в Линейное управление полиции», — отметила представитель ведомства Ирина Волк.

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