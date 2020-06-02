Прилетевший в Москву россиянин сорвал погоны с полицейского и разорвал паспорт

Россиянин, летевший из Калининграда в Москву, устроил дебош на борту самолета и стал фигурантом уголовного дела. Об этом во вторник, 2 июня, «Ленте.ру» сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, пьяный 49-летний пассажир закурил сигарету во время полета. Командир экипажа вызвал полицию в аэропорт Шереметьево, прибывшие сотрудники стали составлять протокол, и мужчина начал их оскорблять.

«Оттолкнув одного из них, он попытался прорваться к выходу. Полицейский решил применить спецсредство пассивного действия, однако пассажир оказал активное сопротивление, сорвав погон форменного обмундирования и применив физическую силу», — рассказала официальный представитель ведомства Елена Марковская.

По ее словам, после этого мужчина разорвал свой паспорт. В отношении него возбудили уголовное дело о применении силы в отношении сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что двое пассажиров устроили дебош на борту самолета, прилетевшего из Сочи в Москву, и попали на видео. Причиной конфликта стало то, что во время подготовки к высадке один из них облокотился на кресло другого. В результате произошел словесный конфликт, переросший в драку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!