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01:34, 21 июля 2026Мир

НАТО столкнулось с проблемой в производстве снарядов из-за хлопка

WSJ: НАТО столкнулось с нехваткой нитроцеллюлозы для артиллерийских снарядов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Snatenkov / Russian Look / Global Look Press

Страны НАТО столкнулись с проблемой в производстве артиллерийских снарядов из-за нехватки хлопка, в котором содержится нитроцеллюлоза. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что, «несмотря на все цифровые чудеса», для ведения боевых действий нужны взрывчатые вещества, в производстве которых используется нитроцеллюлоза, также известная как пироксилин. Данное вещество добывается из остающихся на семенах хлопчатника коротких ворсистых волокон.

Если США выращивают большую часть хлопка на своей территории, то Европа долгое время зависела от Китая в этом вопросе. По данным газеты, теперь они собираются расширить свое производство пироксилина, чтобы противостоять «растущей мощи России и КНР».

Ранее сообщалось, что обещание стран НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение следующих двух лет может быть нарушено из-за невозможности его выполнить.

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