Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео

Двое пассажиров устроили драку на борту самолета, прилетевшего из Сочи в Москву. Произошедшее попало на видео, которое оказалось в распоряжении Telegram-канала «НеМалахов».

Инцидент произошел после приземления лайнера в столичном аэропорту Домодедово. Причиной конфликта стало то, что во время подготовки к высадке один из пассажиров облокотился на кресло, задев сидящего мужчину, передает ТАСС. В результате произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Командир самолета вызвал наряд полиции.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, оба авиадебошира задержаны. Один из них 1986 года рождения, другой — 2001-го.

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