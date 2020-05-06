Пассажиры самолета избили друг друга до крови и попали на видео

Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Детройт, совершил вынужденную посадку из-за подравшихся до крови пассажиров. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Al Rojo Vivo.

На кадрах, снятых очевидцами, видно двух жестоко избивающих друг друга туристов. По данным издания Click on Detroit, причиной ссоры стало то, что один из них пытался заснуть и попросил другого говорить потише, а тот в ответ проявил агрессию.

«Я летела вместе с детьми, нам стало так страшно. Все были в шоке, постоянно повторяли: "Боже мой!"», — рассказала журналистам автор видео. Она добавила, что другие пассажиры просили бортпроводников вмешаться в конфликт, но те ответили, что им не доплачивают за то, чтобы разнимать чужие драки.

В результате пилоту пришлось экстренно сесть в Де-Мойне, штат Айова, где самолет встретили местные власти. Однако полицейские не смогли никого арестовать, поскольку оказалось, что драка происходила в небе на территории другого штата.

В марте сообщалось, что чихающих на попутчиков пассажиров побили на борту самолета. Заболевшие отказались надевать маски во время полета.

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