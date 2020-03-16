Чихающих на попутчиков пассажиров без защитных масок побили на борту самолета

Видео: t.me/infantmilitario

Намеренно чихающих на попутчиков авиапассажиров без защитных медицинских масок побили на борту самолета. Драку сняли на видео, ролик был опубликован на портале Daily Star.

На размещенных в сети кадрах видно, как толпа людей — путешественники и медики в костюмах химзащиты — толкаются и наносят друг другу удары, в то же время некоторые предпринимают попытки успокоить их. За кадром слышны громкие возгласы и крики.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из Саудовской Аравии в ливанский Бейрут. По предварительным данным, потасовка началась после того, как несколько пассажиров отказались надевать защитные маски и намеренно чихали на окружающих.

Информация о том, были ли приняты какие-либо меры в отношении инициаторов конфликта, отсутствует.

10 марта сообщалось, что пассажирка из Китая авиакомпании Thai Airways намеренно покашляла на стюардессу и вступила в схватку с членами экипажа. Уточняется, что китаянка вышла из себя после того, как узнала о задержке рейса на десять часов по причине проверки на коронавирус.

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