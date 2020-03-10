Борьба бортпроводников с намеренно кашляющей китаянкой попала на видео

Пассажирка из Китая авиакомпании Thai Airways намеренно покашляла на стюардессу и вступила в борьбу с членами экипажа. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована на портале Newsflare.

Согласно его информации, инцидент произошел в пятницу, 6 марта, в аэропорту Шанхая сразу по прилету самолета. Уточняется, что китаянка якобы вышла из себя после того, как узнала о задержке рейса на десять часов по причине проверки на коронавирус.

По словам бортпроводников, женщина сначала потребовала выпустить ее из воздушного судна, а затем начала кричать, размахивать руками и намеренно кашлять. Члены экипажа попытались усмирить китаянку — на кадрах ролика видно, как несколько человек удерживают ее и просят успокоиться.

В авиакомпании подтвердили информацию о произошедшем и добавили, что взбунтовавшейся пассажирке объяснили ситуацию и она согласилась дождаться осмотра и проверки.

По последним данным, пневмонией COVID-19 заболело более 114 тысяч человек, большинство находятся в Китае. Более 4 тысяч погибло, еще 64 тысячи вылечились. Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая заболевших выявили более чем в 80 странах мира.

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