«Победа» объявила об отмене рейсов в Италию

«Победа» отменила все свои рейсы в Италию с 11 по 31 марта. Об этом авиакомпания объявила в воскресенье, 8 марта, сообщает «Интерфакс».

Такое решение связали с запретом итальянского правительства на въезд и выезд из некоторых провинций страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом.

«Клиентам отмененных рейсов будет предложены на выбор два варианта — перелет рейсами «Аэрофлота» в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи либо полный возврат денежных средств», — отметил представитель компании.

Кроме «Победы», регулярные полеты из РФ в Италию осуществляют «Аэрофлот», «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Utair и Alitalia. Однако на сегодняшний день никто из них не объявлял о приостановке авиасообщения со страной.

Материалы по теме Число заразившихся коронавирусом в России выросло В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы инфекции

Ранее 8 марта власти Италии закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри на фоне ситуации с коронавирусом. Покинуть эти области или заехать в них возможно будет только в качестве исключения. Кроме того, будет ограничена работа музеев и отменены все массовые мероприятия.

По данным Министерства здравоохранения Италии на 7 марта, в стране зафиксировано более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Ломбардии. Жертвами вируса стали 233 человека.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 107 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 80,5 тысячи из них — в Китае, более 7 тысяч — в Южной Корее, 6,5 тысячи — в Иране, и почти 6 тысяч — в Италии. В остальных странах заболевших не более тысячи.

Общее число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом достигло 17. Большинство из них недавно вернулись из Италии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!