Власти Москвы назвали страны «карантинной зоны» из-за коронавируса

В московском департаменте здравоохранения назвали страны, после возвращения из которых россияне обязаны зарегистрироваться и пройти двухнедельный карантин. Об этом в ведомстве рассказали РИА Новости в субботу, 7 марта.

«На данном этапе всего семь стран входят в карантинную зону: Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что другие страны, где был выявлен коронавирус, входят в «список опасности». После их посещения также необходимо уведомить департамент здравоохранения о своем возвращении, однако необходимости в карантине нет, заверили власти.

Материалы по теме «Заразиться может каждый, но зачем их везти к нам?» Как россияне реагируют на появление рядом с ними карантинных зон по коронавирусу

Ранее 7 марта россиянам, находящимся на карантине с подозрением на коронавирус, объяснили их права и обязанности. В специальной памятке указано, что граждане, вернувшиеся из стран, где выявлен вирус 2019-nCoV, должны пройти обязательное медицинское обследование в течение 14 дней. При этом лица, у которых не обнаружены симптомы ОРВИ, могут находиться на изоляции по месту жительства.

Среди обязательных условий также указан лабораторный контроль биоматериала, который осуществляется на день прибытия, а также на десятый день нахождения в стране. В случае выявления коронавируса в первый день пациента немедленно госпитализируют в бокс инфекционного стационара. Выписка пациентов осуществляется только при условии отсутствия клинических проявлений болезни и получения двукратного отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию.

По данным на 7 марта, коронавирусом заразились более 102 тысяч человек по всему миру. 57,4 тысячи выздоровели, 3,4 тысячи умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!