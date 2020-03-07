Россиянам объяснили их права на время карантина по коронавирусу

Россиянам, находящимся на карантине с подозрением на коронавирус, объяснили их права и обязанности. Об этом в субботу, 7 марта, написала на своей странице в Instagram пользователь NadinNadin, оказавшаяся на карантине в больнице в Коммунарке.

Девушка сфотографировала специальную памятку, в которой указано, что граждане, вернувшиеся из стран, где выявлен вирус 2019-nCoV, должны пройти обязательное медицинское обследование в течение 14 дней. При этом лица, у которых не обнаружены симптомы ОРВИ, могут находиться на изоляции по месту жительства.

Среди обязательных условий также указан лабораторный контроль биоматериала, который осуществляется на день прибытия, а также на десятый день нахождения в стране. В случае выявления коронавируса в первый день пациента немедленно госпитализируют в бокс инфекционного стационара.

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Граждане, которые прибыли уже с симптомами ОРВИ, госпитализируются при условиях максимальной изоляции и лабораторного контроля. Также госпитализации подвергаются члены семьи, близкие люди и коллеги пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Выписка пациентов осуществляется только при условии отсутствия клинических проявлений болезни и получения двукратного отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию.

В памятке также сказано, что находящиеся на обсервации для медицинского наблюдения граждане не имеют права покидать свои палаты.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали еще шесть случаев заражения коронавирусом. Пять заболевших выявлены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса завезены в Россию из Италии — зараженные посещали страну в последние две недели.

По данным на 7 марта, коронавирусом заразились более 102 тысяч человек по всему миру. 57,4 тысячи выздоровели, 3,4 тысячи умерли.

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