В России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано шесть новых случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса «завезены» в Россию из Италии — зараженные посещали страну в последние две недели.

В оперативном штабе также сообщили, что состояние пациентов, у которых выявили коронавирус, удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все люди, с которыми контактировали заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

Материалы по теме «Заразиться может каждый, но зачем их везти к нам?» Как россияне реагируют на появление рядом с ними карантинных зон по коронавирусу

Ранее, 5 марта, в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 100 тысяч человек, скончались 3398 человек, более 55,5 тысячи вылечились. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения SARS-CoV-2 до очень высокого.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!