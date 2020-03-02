Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

У россиянина, вернувшегося с отдыха в Италии, подтвердился коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

В Россию мужчина прилетел 23 февраля и уехал в частный дом в Подмосковье, а через несколько дней обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Всех людей, с которыми общался турист, также проверяют медики.

Согласно информации «Интерфакса», путешественник заболел пневмонией COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, еще 21 февраля.

Как сообщил «Ленте.ру» информированный источник, медики обзванивают всех, кто летел с ним одним рейсом и просят всех побыть на карантине две недели.

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Ранее, 1 марта, стало известно о том, что россиянин Давид Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса больше 89 тысяч человек. Из них более 3 тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 60 странах мира.

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