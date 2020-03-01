Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на соседа заболевшего по палате.

Аслан Субханкулов рассказал, что недавно вернулся из Италии и почувствовал себя плохо. Врачей вызвала комендант общежития, в котором он живет. Молодого человека госпитализировали в инфекционную больницу №1 Москвы. В палате с ним лежали еще шесть человек, в том числе Давид Беров, который недавно вернулся из Милана. Внезапно Берова перевели в отдельную палату, поскольку анализы подтвердили у него коронавирус.

Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у четырех россиян: троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess и еще одного человека, который «привез» вирус из Ирана в Азербайджан.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи — вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!