Россиянин завез коронавирус в Азербайджан

У россиянина, прибывшего в Азербайджан из Ирана, выявили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что это первый случай заражения вирусом SARS-CoV-2 в стране. Туриста пометили в инфекционный блок специального режима, его состояние оценивается как стабильное.

Это четвертый случай заражения вирусом среди россиян. 26 февраля врачи подтвердили коронавирус у других троих путешественников из России, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, всего в Татарстан с корабля вернулись восемь пассажиров, среди них один ребенок.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. Позже ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 83 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,5 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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