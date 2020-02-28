Оценен ущерб мировому туризму от коронавируса

Мировой ущерб туристической отрасли от коронавируса может составить около 22 миллиардов долларов. Такой вывод сделала президент Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) Глория Гевара. Ее слова приводит газета El Mundo.

Как уточнила специалистка, объединение WTTC совместно с организацией Oxford Economics сделали расчеты, полагаясь на опыт предыдущих кризисов мирового туризма, вызванных другими эпидемиями (SARS и H1N1).

По словам Гевара, наибольшее негативное влияние заболевание COVID-19 окажет на Китай, где туризм составляет 11 процентов ВВП. Кроме того, под угрозой находятся страны, зависимые от путешественников из Китая, — например, Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины.

Также эксперты Oxford Economics предупреждают, что 22 миллиарда долларов — лишь предварительная оценка, и эта сумма может удвоиться или утроиться, если распространение вируса не будет остановлено.

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27 февраля биржи США и Европы обвалились из-за опасений распространения эпидемии смертельного китайского коронавируса за пределами Азии. Сильное снижение показали Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, а также EuroSTOXX 50, FTSE 100, DAX и CAC 40.

Власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. Позже ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 83 тысяч человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,5 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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