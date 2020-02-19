Подсчитаны потери России из-за запрета на въезд китайцев

Потери России из-за приостановки туристического потока из Китая после вспышки коронавируса составят почти три миллиарда рублей. Такие подсчеты сделала Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Результаты опубликованы на официальном сайте организации.

К таком выводу специалисты пришли, ориентируясь на показатели 2019 года. Например, в низкий сезон, с января по май, в Россию через туроператоров приезжали 40 тысяч туристов в месяц. Средняя стоимость путешествия каждого из них составляла примерно 500 долларов (около 32 тысяч рублей).

Таким образом, согласно данным, из-за временного запрета на въезд китайцев российский туристический бизнес не досчитается минимум 2,8 миллиарда рублей за период с февраля по март.

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«Участники туррынка считают, что о потенциальном восстановлении китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет говорить не раньше конца апреля — начала мая», — уточняется в сообщении АТОР.

С 20 февраля въезд для китайцев в Россию будет временно ограничен. Кроме того, в связи с распространением COVID-19 Россия приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

Эпидемия китайского коронавируса началась в конце 2019 года в Ухане, провинция Хубэй. По состоянию на 19 февраля 2020 года его жертвами стали более двух тысяч человек, свыше 75 тысяч заражены. Большинство инфицированных находятся в Китае. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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