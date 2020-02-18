Мишустин временно запретил китайцам въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезд для туризма, работы и в частных целях. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Материалы по теме Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?

С 20 февраля, согласно решению оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории страны, въезд для китайцев будет ограничен. Кроме того, в связи с распространением COVID-19 Россия приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

Эпидемия китайского коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. По состоянию на 18 февраля 2020 года его жертвами стали более 1,7 тысячи человек, свыше 71 тысячи заражены.

Большинство инфицированных находятся в Китае. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!