В Китае нашли способ бороться с нехваткой медицинских масок

В китайском Пекине построят новую фабрику по производству медицинских масок. Это станет способом борьбы с их нехваткой, сообщает агентство «Синьхуа».

Местная компания China Construction First Group намеревается создать производство за шесть дней. На заводе будут изготавливать около 250 тысяч масок в ежедневно.

В конце января миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного вируса — многие торгующие ими на интернет-платформах Amazon и Alibaba магазины отметили, что у них заканчивается товар. Некоторые продавцы перестали продавать их поштучно — можно было заказать только партии от двух до десяти тысяч масок.

По последним данным, коронавирусом COVID-19 заразились более семидесяти тысяч человек, скончались 1775 человек. Большинство инфицированных находятся в Китае. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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