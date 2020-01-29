Миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного вируса — многие торгующие ими на интернет-платформах Amazon и Alibaba магазины отметили, что у них заканчивается товар. Некоторые продавцы перестали продавать их поштучно — можно заказать только партии от двух до десяти тысяч масок, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей магазинов.

В Китае, Гонконге и Сингапуре люди стоят в очередях в аптеках, чтобы успеть запастись масками, пока они не закончились. Даже жители некоторых городов США, таких как Сан-Франциско и Орландо, отметили исчезновение масок из некоторых местных аптек и магазинов — представители китайских общин скупают их, чтобы отправить родственникам на родину. Многие китайцы закупаются впрок и перепродают или обмениваются медицинскими принадлежностями через приложение WeChat.

Материалы по теме Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?

На повышении спроса хотят нажиться недобросовестные продавцы — более 80 торгующих поддельными респираторными масками N95 на китайской интернет-платформе Taobao магазинов были заблокированы. Сайт сообщил, что они успели за два дня продать 80 миллионов единиц товара. В Гонконге торговые сети стали ограничивать продажи — не более 50 масок на человека. Некоторым желающим отправить их в материковый Китай вернули посылки без объяснения причин.

Изготовители медицинских товаров стали наращивать производство. Например, фабрики японской компании Unicharm перешли на круглосуточный режим работы из-за увеличения спроса на их продукцию в десять раз, пишет Bloomberg.

По состоянию на утро 29 января смертельным коронавирусом заразились не менее шести тысяч человек, скончались 132 человека, 110 полностью выздоровели. Большинство инфицированных находятся в Китае, первый случай заражения был отмечен в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и других странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!