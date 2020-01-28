В Корее решили спасти Китай от смертельного вируса

В Южной Корее решили спасти Китай от смертельного коронавируса 2019-nCoV — власти страны направят в КНР два миллиона медицинских масок и других необходимых вещей, в том числе 200 тысяч защитных костюмов и очков. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Республики Корея Ли Тэ Хо.

«Решение о помощи Китаю было принято в связи с быстрым распространением нового коронавируса, который вспыхнул в КНР, и из-за приостановки сообщения с Уханем и окрестными городами, что может повлечь за собой нехватку медицинских средств», — приводит агентство слова Ли Тэ Хо.

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Необходимые медицинские принадлежности доставят в ставший эпицентром заражения китайский город Ухань на четырех специальных самолетах. На них же будут эвакуированы около 700 граждан Южной Кореи, находящихся в городе. После прибытия домой они будут временно изолированы для проведения обследования, пишет «Ренхап».

По последним данным, выявлено более 4,5 тысячи зараженных вирусом 2019-nCoV, погибли 106 человек. Большинство случаев инфицирования отмечены в Китае, первый — в городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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