Число жертв коронавируса превысило 100 человек

Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти.

Всего в провинции новым вирусом заражены 2714 человека, из них 100 скончались. За последние сутки был подтвержден 1291 новый случай заражения. В целом по стране жертвами 2019-nCoV стали 106 человек.

Ранее китайским эпидемиологам удалось выяснить, что источником коронавируса стало мясо, которое продавали на рынке в городе Ухань. В конце января в СМИ появились фотографии этого места. С момента начала эпидемии местные власти закрыли рынок.

Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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