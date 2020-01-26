Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По словам специалистов, вирус был обнаружен в образцах, взятых на рынке в Ухане. Его следы найдены в 33 из 585 проб.

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Китайские власти между тем предупредили о грядущем ускорении темпов распространения эпидемии, поскольку за последние дни способность инфекции передаваться от человека к человеку усилилась. В то же время информации о новом вирусе все еще очень мало. Так, правительство КНР до сих пор не имеет четкого представления об опасности, которую могут представлять его мутации.

Число жертв эпидемии нового коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 57, более двух тысяч человек инфицированы. В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом, однако они фиксируются в граничащих с РФ китайских регионах. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек, некоторые города, в частности Ухань, откуда начала распространяться инфекция, закрыты.

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