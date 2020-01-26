Приступ зараженного коронавирусом сняли на видео

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Трясущегося в лихорадке зараженного коронавирусом сняли на видео в китайской больнице. Кадры в воскресенье, 26 января, публикует Daily Mirror.

На кадрах видно, как человек трясется на больничной койке, рядом стоит женщина в маске и держит его голову. Как говорится в статье, в Ухане, откуда начал распространяться вирус, переполнены больницы, и люди вынуждены ждать оказания помощи.

36-летняя местная жительница Сяоси рассказала журналистам Morning Post, что целую неделю пыталась пристроить мужа в лечебное учреждение, чтобы проверить его на коронавирус. Женщина добавила, что ей пришлось стоять возле больницы под дождем без какой-либо защитной одежды, ставшей в стране дефицитом.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи, 56 из них погибли.

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