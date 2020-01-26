Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Отмечается, что уже удалось выделить вирус, идет выборка штамма. Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Xu Wenbo) прокомментировала разработку вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV. По ее словам, специалисты отбирают лекарственные вещества, способные эффективно противодействовать пневмонии.

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Ранее в январе были названы сроки создания вакцины против китайского вируса в России. Заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин заявил, что полный цикл создания вакцины займет минимум полгода, разработка самого препарата — до трех месяцев.

По последним данным, жертвами вируса стали 54 человека, число заболевших приблизилось к 1,5 тысячи. В настоящее время меры Китая по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.

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