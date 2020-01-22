На всех пунктах пропуска в Россию усилили контроль из-за нового вируса из Китая

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска в Россию из-за распространяющегося на территории Китая нового коронавируса. Об этом сообщила начальник управления эпидемиологического надзора ведомства Елена Ежлова, передает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что контроль усилили не только на границах с Китаем, а на всех пунктах пропуска в страну. Так, для прибывающих в Россию иностранцев разработана специальная анкета и предусмотрено дистанционное измерение температуры тела.

Ежлова добавила, что пока в России не зафиксировано ни одного случая завоза нового коронавируса.

Ранее заместитель главы Минздрава Сергей Краевой рассказал о том, что в России началась работа над вакциной против вируса. Он добавил, что ведомство также занимается разработкой тест-системы для диагностики вируса.

Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. По подсчетам специалистов, среди зараженных может быть около 1,7 тысячи человек. Также в городе Ухань (КНР) зафиксирован первый случай смерти от неизвестного ранее вируса — пожилой мужчина скончался из-за развившейся от инфекции пневмонии.

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